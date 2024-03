Jannik Sinner raggiunge Djokovic e Nadal: primo allenamento speciale a Indian Wells

© Fair use

Poco più di una settimana a disposizione per adattarsi alle attuali condizioni della California e prendere confidenza con la superficie, molto congeniale al suo gioco come sta confermando a grandi livelli negli ultimi mesi.

Jannik Sinner è approdato ufficialmente a Indian Wells per prendere parte dal 6 al 17 marzo a un Master 1000 che potrebbe consentirgli di guadagnare un'altra pesantissima posizione nel ranking mondiale Atp. Infatti, se Carlos Alcaraz non dovesse difendere il titolo conquistato lo scorso anno e l'altoatesino si confermasse ai livelli del 2023 o addirittura superiori (una semifinale o finale), otterrebbe lo splendido traguardo di diventare il numero 2 del mondo, mai riuscito a nessun italiano finora nella storia.

Altre combinazioni entrerebbero poi in gioco a Miami, torneo nel quale il nativo di San Candido ha i punti della finale del 2023 in uscita. Ma l'attenzione è al momento tutta rivolta al Bnp Paribas Open.

Sinner, un allenamento speciale per rompere il ghiaccio

Il 22enne ha così raggiunto Novak Djokovic e Rafael Nadal, che appena qualche giorno fa hanno messo piede negli Stati Uniti d'America.

I due campioni sono sicuramente i grandi attesi della manifestazione, così come il 22enne allenato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill per aver trionfato agli Australian Open ed essere ancora imbattuto in questa stagione (record di 12-0 collezionato tra Melbourne e Rotterdam, in cui è arrivato un altro titolo).

Nel primo allenamento disputato, Sinner ha scambiato con l'ex tennista numero 2 del mondo Tommy Haas, attualmente direttore della competizione dal 2016. Un particolare e speciale privilegio per Jannik, che vuole subito trovare buone sensazioni nel 'paradiso' in vista della gara d'esordio.