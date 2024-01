Jannik Sinner è arrivato in Italia dopo l'impresa compiuta a Melbourne: le immagini

Il tennista azzurro è tornato in Italia dopo aver vinto il primo Slam in carriera

© ANSA

Jannik Sinner è tornato in Italia dopo l'incredibile successo ottenuto agli Australian Open. L'altoatesino è diventato il terzo italiano - dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta - a conquistare un torneo del Grande Slam nel circuito maschile, il quinto considerando le epiche vittorie di Francesca Schiavone al Roland Garros nel 2010 e di Flavia Pennetta agli US Open nel 2015 nella finale tricolore con Roberta Vinci.

Nessun azzurro, prima di lui, era mai riuscito a imporsi nell'Happy Slam.

Jannik Sinner è tornato in Italia: le prime immagini

Ecco le prime immagini di Sinner a Roma.

🚨 JANNIK SINNER È APPENA ATTERRATO A ROMA!



📷: @SkySport pic.twitter.com/PzzMij6Wok — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 30, 2024

L'agenda di Sinner sarà ricca di impegni nelle prossime ore. Intorno alle 15:45 parteciperà all'incontro con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; mentre domani prenderà parte alla speciale conferenza stampa convocata nella nuova sede della FITP in compagnia di Angelo Binaghi.

La conferenza non sarà l'unico appuntamento, perché è stato organizzato un suggestivo shooting fotografico al Colosseo per onorare e celebrare l'impresa. Giovedì, invece, Sinner e tutta la squadra italiana di Coppa Davis saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il 22enne potrebbe presenziare come ospite anche al Festival di Sanremo - le trattative sono in corso - e si è cancellato dal torneo ATP 250 di Marsiglia per recuperare al 100% dal punto di vista fisico. Il suo ritorno in campo è previsto a Rotterdam, dove lo scorso anno ha perso in finale contro Daniil Medvedev, lo stesso avversario che ha superato nella storica finale degli Australian Open 2024.