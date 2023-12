Jannik Sinner sulla neve: "Mi è mancato questo, ma ora è tempo di tornare in campo"

Paolo Bertolucci e l'analisi sul rovescio: "Non premierei Roger Federer ma..."

L'italiano si è spinto fino alla finale del Torneo dei Maestri e ha trascinato gli azzurri in Coppa Davis riportando l'insalatiera in Italia dopo 47 anni.

Sinner ha anche augurato buon Natale a tutti i suoi fan ricordando proprio l'appuntamento australiano. “Auguro a tutti voi un felice Natale. Ci vediamo in Australia, ragazzi” .

Sinner si è allenato nel corso degli ultimi giorni conpresso l'accademia di, dove ha intensificato il lavoro per raggiungere Melbourne nelle migliori condizioni possibili.

"Mi è mancato questo, ma ora è tempo di tornare in campo" . Jannik Sinner ha trascorso i giorni natalizi tra le montagne di Sesto Pusteria ritornando alle origini e dedicandosi allo sci. L'altoatesino ha pubblicato sul proprio account Instagram e mostrato tutte le sue abilità, ma il messaggio è chiaro: l'inizio della nuova stagione è sempre più vicino.

