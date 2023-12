I punti più belli del 2023 di Jannik Sinner

© Thomas Kronsteiner/Getty Images

Jannik Sinner ha ricevuto diversi premi agli ATP Awards grazie al significativo salto di qualità compiuto nel 2023. Il tennista italiano è stato innanzitutto nominato Most Improved Player Of The Year dai suoi colleghi, ovvero il giocatore più migliorato del circuito.

Oltre ai tennisti, Sinner ha guadagnato anche l'affetto e la stime degli appassionati che lo hanno eletto come tennisti più amato dai fan. Anche gli utenti di Tennis Tv hanno saputo apprezzare Sinner: la serie di botta e risposta con Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Miami è diventato il miglior scambio dell'anno ricevendo tantissimi voti.

Per celebrare la grande annata di Sinner, Tennis Tv ha pubblicato sui propri account social la top 5 dei punti giocati dall'azzurro nel 2023: tra questi figura ovviamente quello con Alcaraz al Miami Open.

I 5 migliori punti giocati da Jannik Sinner nel 2023 secondo Tennis Tv

Il primo dei cinque scambi mostrati riguarda la finale del torneo ATP 500 di Vienna, quando Sinner ha lasciato fermo Daniil Medvedev con uno strepitoso dritto lungolinea nel terzo game del set decisivo.

Tennis Tv ha poi scelto il passante che ha stregato Stefanos Tsitsipas a Rotterdam e il duello vinto a rete con Alexander Shevchenko agli Internazionali BNL d'Italia. Impossibile non optare per l'infinito scambio con Lorenzo Sonego a Montpellier e, come accennato a inizio articolo, l'intensa battaglia con Alcaraz a Miami.

Ecco la top 5

Sinner ha deciso di non partecipare a tornei ufficiali prima degli Australian Open e prenderà parte solo al Care Wellness Kooyong Classic, noto evento di esibizione, dal 10 al 12 gennaio. La competizione sarà trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.