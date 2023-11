Atp Finals - Tutto lo stadio intona un coro per Jannik Sinner: la sua emozione

© Tennis Tv

E’ stata una giornata d’esordio magica ieri per Jannik Sinner. L’azzurro, in questa sua prima apparizione da qualificato alle Atp Finals di Torino, ha giocato un match magistrale battendo comodamente Stefanos Tsitsipas in due set.

Una partita condotta dall’inizio alla fine che ha mostrato la crescita esponenziale del 22enne di San Candido negli ultimi mesi. Giocare in casa è sicuramente un motivo di grande orgoglio e responsabilità per lui che da inizio anno si era prefissato questo grande obiettivo.

Partecipare a questa manifestazione e provare a fare del suo meglio è la sua priorità. Grazie alla spinta della gente sugli spalti potrà concretamente pensare di superare il girone, composto anche da Novak Djokovic e Holger Rune.

Ieri al termine del match vinto contro il greco, il numero 4 del mondo ha ricevuto una vera e propria ondata di affetto dal pubblico sugli spalti, che ha fatto partire un coro che è stato poi cantato dall’intero PalaAlpitour: “Olè Olè Olè Olè, Sinner Sinner”.

L’altoatesino è apparso visibilmente emozionato per questo entusiasmo travolgente ed ha sentitamente ringraziato.

The crowd sang to Jannik Sinner after he won his first match at the ATP Finals. 🇮🇹🥹



pic.twitter.com/VmQDXXsB1Q — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 12, 2023

Sinner incontrerà Djokovic domani sera in un match che potrà essere già decisivo per le sorti del girone.

I due tennisti sono al momento a punteggio pieno, ma l'italiano conserva un piccolo vantaggio dato dalla vittoria in due set contro Tsitsipas. Nel pomeriggio invece andrà in scena in una sfida già da dentro o fuori tra i due 'perdenti' del primo turno del girone, Rune e Tsitsipas.