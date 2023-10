Atp Shanghai - Jannik Sinner si scusa con Giron a fine match: "Mi dispiace"

© Twitter TennisTv/fair use

Jannik Sinner ha cominciato molto bene l'avventura al Master 1000 di Shanghai, nonostante abbia avuto pochissimo tempo per ricaricare le energie dopo l'Atp 500 di Pechino. Il tennista altoatesino ha imparato la lezione di Cincinnati e questa volta è stato abile a superare l'esordio contro lo statunitense Marcos Giron.

7-6, 6-2 il punteggio finale in favore dell'azzurro, che nel tie-break è riuscito sempre a vincere i punti importanti (compreso le tre chances di set point concesse all'americano). In una delle tre opportunità il talentuoso 22enne nativo di San Candido è stato piuttosto fortunato vincendo lo scambio grazie a una deviazione favorevole del nastro.

Questo episodio, che ha abbastanza deciso la gara e dato la possibilità all'azzurro di vincere il primo parziale e controllare abbastanza il match nel secondo, è rimasto nella mente dell'atleta italiano anche dopo la partita quando si è avvicinato a rete per stringere la mano all'avversario.

"Mi dispiace per il primo set" ha dichiarato Sinner a Giron, che ha sorriso e apprezzato il gesto dell'altoatesino.

I punti determinanti

9-7 è stato il risultato di un tiratissimo tie-break, che il nuovo numero 4 del mondo ha chiuso grazie a una splendida risposta.

Hear Him ROAR 🗣️



Lo stesso è accaduto a fine gara: con un vincente dopo il servizio del rivale Sinner ha conquistato la vittoria e l'accesso al terzo turno.