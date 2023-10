Atp Pechino - Medvedev ruba il pupazzetto di Jannik Sinner: l'azzurro reagisce così

© Twitter fair use

Una scena che non è passata inosservata al termine della premiazione all'Atp 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Dopo le foto di rito e le parole di ringraziamento, il tennista russo ha deciso di strappare qualcosa all'altoatesino: si è avvicinato e gli ha preso il suo pupazzetto che ha ricevuto dagli organizzatori insieme all'enorme trofeo.

Il gesto ha fatto sorridere e non poco i fan sui canali social. L'azzurro non l'ha presa benissimo e in un primo momento non aveva quasi capito cosa stesse facendo il suo avversario. Poi, ha cercato di richiamare per un attimo l'attenzione del nativo di Mosca, magari per avere spiegazioni e nuovamente il pupazzo che gli era stato consegnato.

The plushie placement lmaooo pic.twitter.com/rsVp2rRt3U — kay nonsense (@atp4me) October 4, 2023

Sinner & Medvedev out of context. pic.twitter.com/vLzJMdxY3M — Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 4, 2023

Fuori dal campo Sinner e Medvedev hanno sempre regalato degli scambi molto sinceri e divertenti.

Anche dopo la partita conquistata con merito dall'italiano, i due hanno scherzato molto durante la consegna dei titoli. "Grazie Daniil per avermi fatto vincere almeno una partita contro di te (ridendo). Abbiamo giocato grandi battaglie contro, soprattutto quest’anno.

Voglio ringraziarti perché mi hai reso un giocatore migliore: mi sono allenato molto per provare a batterti" sono le parole pronunciate a caldo dal talentuoso 22enne. Non c'è molto tempo per festeggiare: l'atleta nuovo numero 4 del mondo dovrà subito volare in quel di Shanghai per prendere parte al penultimo Master 1000 della stagione.

Con la vittoria all'esordio (al secondo turno affronterà lo statunitense Marcos Giron), Jannik Sinner avrebbe la certezza matematica di essere alle Nitto Atp Finals di Torino. Dopo il successo a Pechino, per la qualificazione si attende soltanto l'ufficialità.