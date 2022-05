Jannik Sinner incanta alla sfilata di Gucci a Castel del Monte

L'altoatesino tra i super ospiti della grande serata in Puglia, in quel di Andria

In virtù della sua collaborazione cominciata qualche tempo fa, non poteva di certo mancare alla serata di gala organizzata da Gucci in quel di Andria (presso Castel del Monte, prestigiosa cornice di una sfilata da parte della casa dell'alta moda italiana).

Jannik Sinner è stato fra i protagonisti vip super ospiti lunedì 16 maggio in Puglia, concedendosi così una giornata lontano dal campo da tennis. L'altoatesino ha incantato tutti con il suo look alla manifestazione, alla quale erano presenti fra i tanti anche i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest.

Sui social il giovanissimo giocatore azzurro ha condiviso alcuni momenti dell'iniziativa, ringraziando per l'invito Alessandro Michele.