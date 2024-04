Una fasciatura applicata al braccio destro ha lanciato l'allarme a Monte-Carlo. L'interessato è Carlos Alcaraz, che alla vigilia del Masters 1000 di Monte-Carlo si è allenato con una vistosa protezione al braccio e preoccupato tutti i suoi tifosi.

Lo spagnolo non ha accennato a nessun problema fisico in conferenza stampa, ma stando a quanto riportato da Sky Sport non ha spinto come al solito durante l'ultima sessione di allenamenti aprendo un grande punto interrogativo sulle sue attuali condizioni.

Carlos Alcaraz si allena con un braccio fasciato a Monte-Carlo: problemi per lo spagnolo?

Bisognerà capire se Alcaraz ha applicato la fasciatura al braccio destro per precauzione o per proteggere una zona che in questo momento gli procura dolore.

Il due volte campione Slam ha comunque interrotto prima del previsto il suo allenamento. Ecco le immagini raccolte e pubblicate da Sky Sport Alcaraz, testa di serie numero tre nel Principato, è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone e potrebbe affrontare all'esordio Felix Auger-Aliassime.

I principali ostacoli sulla sua strada, considerando l'attuale ranking, sono Ugo Humbert, Hubert Hurkacz e Casper Ruud. Novak Djokovic e Andrey Rublev dovrebbero essere i maggiori indiziati per raggiungere le semifinali nel suo lato di main draw.

Il campione serbo non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti ed è reduce dalla brutta sconfitta con Luca Nardi al Masters 1000 di Indian Wells. Il russo, invece, è il campione in carica e non sarà facile per lui gestire la pressione per la difesa di un titolo così importante.

Il possibile nuovo capitolo della rivalità tra Alcaraz e Jannik Sinner andrebbe in scena solo se i due protagonisti arrivassero in finale a Monte-Carlo. "Ho giocato contro Jannik solo una volta sulla terra battuta e mi ha battuto, quindi non so cosa aspettarmi.

È un giocatore incredibile su tutte le superfici, sull'erba, sul duro o sulla terra battuta. Adatta il suo tennis molto, molto bene. Ogni volta che ci affrontiamo, indipendentemente dalla superficie, giochiamo un grande tennis" , ha detto Alcaraz sull'azzurro.