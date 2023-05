Roland Garros - Carlos Alcaraz imita Roger Federer: colpo pazzesco contro Cobolli

Il colpo ha stupito ed esaltato il pubblico presente sugli spalti, che lo ha giustamente applaudito per la magia. Carlos Alcaraz si è inventato un punto davvero incredibile nel corso del primo turno al Roland Garros , che non ha lasciato praticamente scampo al mal capitato Flavio Cobolli.

Il tennista spagnolo ha giocato una precisa palla corta, l'italiano è sceso a rete e utilizzato l'arma della contro-smorzata per provare a sorprendere il numero uno del mondo. L'iberico ha fatto passare la pallina oltre la rete, imitando così il campione svizzero Roger Federer, e ha portato a casa il '15' con grande stile e talento.

Ecco il video diffuso dal canale Twitter italiano di Eurosport.

Alcaraz avanza

Nulla da fare per Flavio Cobolli nel difficilissimo match contro il talentuoso 20enne nativo di Murcia, che ha messo le cose in chiaro fin dalle prime battute del confronto.

Un netto 6-0 iniziale ha spianato la strada a Carlos, che ha vinto piuttosto nettamente anche il secondo parziale. L'azzurro, spalle al muro, ha reagito soprattutto nel terzo parziale, portando ai vantaggi il set: a quel punto, nel momento più cruciale, Alcaraz ha espresso tutto il suo potenziale e ha strappato la battuta all'avversario per trionfare 7-5.

Una bella e formativa esperienza per Cobolli in questo Roland Garros, dopo aver superato con successo il torneo di qualificazione. Per lo spagnolo il cammino è appena cominciato: al secondo turno, in programma mercoledì 31 maggio, dovrà vedersela con il giapponese Taro Daniel. Photo credit: Tennis Tv.