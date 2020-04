Due ragazze palleggiano a distanza sui tetti delle loro case

Il tennis ai tempi del coronavirus regala sempre qualche gioia. Vedere due ragazze in Liguria che palleggiano da una terrazza all'altra senza mai far cadere la pallina giù è uno spot per il tennis. Quei venti secondi di "follia" mista ad amore verso questo sport ci fa dimenticare per un attimo l'emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo.

Il video postato dalla pagina ufficiale dell'ATP su twitter ha gia superato in poche ore le 500mila visualizzazioni ed è stato ritwittato anche dal tennista greco Stefanos Tsitstipas che ha commentato dicendo "è qualcosa di davvero belle da vedere"