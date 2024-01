Australian Open - Simpatico siparietto tra Kyrgios e Sinner: "Quanto posso pagarti?"

© Michael Reaves/Getty Images

Nick Kyrgios e Jannik Sinner hanno dato vita a un simpatico spettacolo su Eurosport, al termine della finale degli Australian Open conquistata dall'altoatesino rimontando due set a Daniil Medvedev. Il giocatore di Canberra, che ha seguito la competizione in queste due settimane come commentatore tecnico (visto che è fermo ai box a causa di un infortunio e ha saltato anche questo appuntamento Slam), ha fatto una richiesta molto particolare al nuovo vincitore dello Slam di Melbourne.

"Ehi Jannik, ben fatto, sei campione del Grande Slam. La mia domanda è: quanto posso pagarti per essere il mio allenatore e poter vincere uno Slam?" si è domandato sorridendo il 28enne. L'azzurro ha reagito così, sempre sul sorriso sulle labbra: "Domanda difficile...

Quello che è certo è che manchi a tutti. Sei il tipo di giocatore che non vedi così spesso in giro. Il tuo stile di gioco, il tuo modo di comportarti in campo, diversi e abbiamo bisogno di tennisti come te nel circuito.

Spero che ritorni presto e di rivederti il prima possibile. Mi manchi e inoltre sei un potenziale campione del Grande Slam: penso che tu lo sappia, quindi continua così". L'australiano ha risposto alle bellissime parole del numero 4 del mondo, chiudendo così il divertente siparietto: "Grazie, è fantastico.

E se c'è qualche festeggiamento in programma, mandami un invito. Verrò e berrò un paio di drink con te. "Grazie, so chi chiamare" ha aggiunto Sinner. Ecco il video della conversazione tra i due, pubblicata sui canali social di Eurosport.