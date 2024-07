Olimpiadi Parigi - Cerimonia di apertura con Rafael Nadal e Serena Williams

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi con tantissimo tennis. E una cerimonia di apertura olimpica decisamente inedita con una sfilata delle delegazioni delle nazioni partecipanti lungo la Senna con un centinaio di Capi di Stato presenti e la presenza per l'Italia anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi che si è aperta con la barca della Grecia, fondatrice dei Giochi, ha visto nella fase iniziale lo show di Lady Gaga, che ha dato il benvenuto a Parigi a tutti i presenti.

L'Italia ha sfilato guidata dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Alle 22.53 di venerdì 26 luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato aperti ufficialmente i Giochi Olimpici e da oggi saranno assegnate le prime medaglie.

Tennis protagonista della parte finale della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024: il calciatore Zinedine Zidane ha passato la torcia olimpica a Rafael Nadal che a Parigi ha vinto il Roland Garros ben 14 volte e ha scritto proprio a Parigi le pagine più importanti della sua strepitosa carriera.

Nadal ha poi passato la torcia ad un'altra leggenda del tennis come Serena Williams su un'imbarcazione che ospitava anche altri due atleti i cui nomi non hanno bisogno di ulteriori presentazioni visto che si tratta di Nadia Comaneci e Carl Lewis.

Un gruppo di sportivi veramente da sogno. A seguire poi ancora la torcia all’insegna del tennis visto che è passata nelle mani dell'ex campionessa di Australian Open e Wimbledon e attuale direttrice del Roland Garros Amelie Mauresmo.

Ed ora terminata la cerimonia da domani scattano le gare: per quel che riguarda il tennis si parte alle 12 con un programma decisamente molto intenso che vede in campo già nella prima giornata Novak Djokovic, Jasmine Paolini e il doppio formato da Carlos Alcaraz e Rafael Nadal.

Ecco il momento con Nadal e Serena Williams

