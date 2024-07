Prima lo scontro e poi la pace: polemica tra Fils e Zverev in finale ad Amburgo

Prima tensione e poi la pace nella finale del torneo Atp di Amburgo, una sfida molto interessante e risolta solo al tiebreak del terzo set tra Arthur Fils e l'idolo di casa Alexander Zverev, sconfitto tra mille polemiche e qualche problema di troppo.

Tensione che inizia nella fase finale del terzo set, in occasione di una palla break importante Fils serve da sotto e inizialmente arbitro concede ace. Zverev lo richiama e si nota che la palla è fuori, poi sulla seconda Zverev sbaglia e Fils alla fine porta a casa il game.

Al cambio campo i due arrivano allo scontro verbale, Zverev gli dice 'Zero respect' e l'arbitro è quasi costretto ad intervenire. Intanto clima incandescente con pioggia di fischi per Fils. Si va al tiebreak che il francese domina e a fine match Sascha ha ancora qualcosa da ridire all'avversario.

Ecco il video delle polemiche iniziali:

The AUDACITY 😱



Arthur Fils goes for an underarm serve to save break point… just misses but finds the hold anyway#HamburgOpen pic.twitter.com/A48GEF7emR — Tennis TV (@TennisTV) July 21, 2024