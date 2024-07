Matteo Berrettini show a Gstaad: grandissimo recupero contro Halys

Una settimana perfetta per Matteo Berrettini che conferma di vivere un ottimo momento di forma (a Wimbledon solo un grande Jannik Sinner lo aveva fermato) e vince il suo secondo torneo stagionale, a Gstaad in Svizzera. Un torneo a cui Matteo è particolarmente legato, lo ha vinto nel 2018 e ora è il suo nono torneo in carriera.

Finale senza storia con Matteo che ha regolato il francese Quentin Halys con il risultato di 6-3;6-1. Con questo successo Matteo è tornato in Top 50 e vola anche nella Race dove evidenzia una grande crescita. Una bella sfida con Matteo che ha mostrato sprazzi della sua migliore condizione e ha evidenziato diversi grandi punti.

Uno dei più bei punti riguarda un grandissimo recupero con Matteo che salva in due occasioni il punto è chiude con un passante meraviglioso che regala applausi a scena aperta. Un primo set fermato dalla pioggia ma con un break decisivo che ha di fatto deciso anche il match.

Qui Halys ha quasi staccato la spina e Matteo ha preso il largo chiudendo così la sfida. Ecco quello che possiamo considerare come il punto del torneo:

Il punto CLAMOROSO di Matteo Berrettini ⚡️



E non è nemmeno la prima volta che fa queste prodezze.pic.twitter.com/4sqFFNEfi7 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) July 21, 2024

Il tennista azzurro ha parlato così per commentare la vittoria: "È un posto speciale per me, ho avuto le stesse energie e sensazioni di sei anni fa ed è fantastico avere questo successo.

Per lui era la prima finale, quando ti fermi e poi riparti non è facile, soprattutto in questi momenti, ho cercato di capire le condizioni che sono state diverse per tutta la settimana e oggi faceva anche più freddo.

Nel break decisivo del primo set ho trovato le giuste energie e ho trovato il focus perfetto per ottenere la vittoria".