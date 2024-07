Wimbledon - Brutto infortunio e ritiro per Hubert Hurkacz: il video della caduta

Il torneo di Wimbledon ha perso uno dei possibili outsieder per impensierire i grandi favoriti alla vittoria finale. Hubert Hurkacz, già semifinalista nel 2021, si è dovuto ritirare nel corso del match di secondo turno contro il francese Arthur Fils.

Il motivo è una brutta caduta rimediata dal tennista polacco: in tuffo, il 27enne ha ottenuto un grandissimo punto ma nell'impatto con il prato ha rimediato una botta non indifferente al ginocchio.

Hubi Hurkacz won this point pic.twitter.com/pwaYLXMLCk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 4, 2024

Moment Hubert Hurkacz hurt his knee against Arthur Fils. Fils missed an easy return for match point at the net. pic.twitter.com/9pNffqlILi — edgeAI (@edgeaiofficial) July 4, 2024

Il colpo, che poteva non sembrare preoccupante in un primo momento, ha costretto Hubi a un medical timeout per fasciare la zona dolorante della rotula.

Il finalista dell'Atp 500 di Halle ha provato a scendere nuovamente in campo per giocare, peraltro in un delicatissimo tie-break del quarto set sotto 2-1. Pochissimo tempo dopo, al termine di un duro scambio che ha permesso al transalpino di guadagnare un match point (9-8), Hurkacz è tornato a zoppicare vistosamente e si è diretto verso il giudice di sedia per comunicare l'amara decisione di dare forfait.

What it's all about 🥹



Superb sportsmanship from Arthur Fils as he takes the time to console his friend, Hubert Hurkacz 🫂#Wimbledon pic.twitter.com/Vx3sImc04y — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024