Atp Halle - Un tifoso starnutisce: Jannik Sinner scoppia a ridere

Jannik Sinner è in finale ad Halle. Per lui si tratta della prima volta sull’erba. Mai si era spinto fin qui. Domani giocherà l’ultimo atto dell’Atp 500 tedesco contro l’amico e rivale Hubert Hurkacz, con il quale ha giocato anche in doppio, proprio questa settimana.

Il percorso del tennista azzurro però non è stato affatto facile. Da Tallon Griekspoor a Fabian Marozsan passando per Jan-Lennard Struff. Tutte partite combattutissime che hanno costretto il numero uno del mondo a fare gli straordinari, portandosi in tutti e tre i casi a vincerla al terzo set.

Non è stato così nel match odierno contro il gigante cinese Zhizhen Zhang, che ha comunque impegnato l’azzurro, soprattutto nel secondo set, ma si è dovuto arrendere al tie break.

Sinner scoppia a ridere ad Halle

Un’altra grande prova che ha testato la tenuta fisica e mentale dell’altoatesino, che ora vuole regalarsi la prima gioia anche sull’erba.

In una partita con una grande posta in palio, quella che si è giocata oggi in Germania, c’è stato spazio anche per alcuni momenti di ilarità. Nella fattispecie nel turno di servizio di Sinner, che batteva per andare al tie break nel secondo set, c’è stato un piccolo inconveniente che gli ha fatto perdere la concentrazione, ma che ha generato tanti sorrisi.

Qualcuno dagli spalti ha starnutito proprio mentre l’azzurro si accingeva a servire. Jannik ha interrotto immediatamente la battuta non potendo fare a meno di concedersi una grossa risata. Dopo qualche secondo ci ha riprovato ma è scoppiato di nuovo a ridere.

Un siparietto assai simpatico che ha fatto divertire anche l’avversario Zhang, l’arbitro, e il pubblico, in un momento molto delicato del match.