Il superbo match point che ha regalato la vittoria a Berrettini ad Halle

Quando gioca sull'erba è assolutamente un altro giocatore ed è un ostacolo praticamente per chiunque. Matteo Berrettini potremmo dire è anche adesso a livello dei Top Ten su questa superficie e a Wimbledon - da non testa di serie - sarà un temibile ostacolo per qualsiasi tennista.

Nel torneo Atp di Halle l'azzurro ha esordito con una vittoria in due set contro il giovane americano Michelsen, un tennista non semplice da sfidare e che l'azzurro dopo la difficoltà iniziale è riuscito a regolare.

Due set e una vittoria per 7-6;6-2 con Matteo partito malissimo e subito sotto 3-0 nel primo set, forse anche a causa di un po' di stanchezza dopo la finale raggiunta la scorsa settimana e persa in battaglia in quel di Stoccarda.

Nel corso del match Berrettini ha mostrato progressi non solo al servizio ma anche e soprattutto negli scambi con un tennista in buone condizioni sia di diritto che di rovescio. Matteo ha realizzato il punto del match proprio in occasione del match point, un punto che ha fatto semplicemente impazzire tutti i tifosi e che in pochi minuti sta facendo il giro dei social.

Matteo è sempre più 'On Fire' e chiunque lo affronterà a Wimbledon all'esordio se la vedrà subito male (sperando che non ci siano derby). Ecco il punto del match e forse potremmo dire del torneo:

Winning in STYLE 🤩



Berrettini continues his fine grass season form with a 7-6 6-2 win over Michelsen#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/Cot3U66l7j — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2024

Al prossimo turno Matteo Berrettini affronterà l'americano Marcos Giron, protagonista di una delle sorprese del torneo con la vittoria al primo turno su Andrey Rublev.

Eventuale scontro ai Quarti contro Hubert Hurkacz, Matteo si trova nella parte bassa del tabellone (quella di Zverev) e potrebbe affrontare Jannik Sinner solo eventualmente in finale.