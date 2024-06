Daniil Medvedev si dimentica di aver vinto un torneo sull'erba: l'esilarante video

Daniil Medvedev spesso regala perle d'ironia. Anche nelle conferenze stampa e nelle cerimonie di premiazione al termine del tornei è spesso uno dei giocatori più imprevedibili. Medvedev è stato protagonista di un esilarante video che è stato postato dal profilo ufficiale Instagram dell'Atp Tour.

Alla vigilia della stagione su erba, l'Atp ha realizzato questa intervista al tennista russo nella quale veniva chiesto a Medvedev "chi vincerà il suo primo titolo su erba quest'anno". Il tennista sconfitto da Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2024 ha risposto in maniera molto diretta e sincera: "Oh, io non ho vinto nessun titolo su erba.

Io cercherò di vincerne uno quest'anno".

Daniil Medvedev aveva dimenticato la vittoria a Mallorca nel 2021

Ma resosi conto della risposta data, Medvedev è tornato subito sui propri passi e sulle dichiarazioni appena effettuate e ha corretto il tiro tra l'ironia generale: "Noooooo, ne ho uno!

Ne ho vinto uno Mallorca! Dimentica la mia risposta!", rivolto a chi lo intervistava. Ecco l'esilarante video con protagonista Medvedev.

Il tennista russo che ha decisamente come superficie preferita il

Di questi la quasi totalità (18) è sul cemento o indoor ma ha nel suo palmares anche il titolo sull'erba di Mallorca nel 2021 e il titolo ottenuto l'anno scorso a Roma agli Internazionali d'Italia. Da ricordare che il titolo più importante della carriera di Medvedev è quello degli Us Open 2021 quando ha vinto il primo e per ora il suo unico torneo del Grande Slam battendo in finale Novak Djokovic impedendogli di fare il Grande Slam in quell'anno.