Atp Roma - "Ciao a tutti, il mio nome è Jannik Sinner": Zverev scherza col pubblico

Atp Torino - Settimana perfetta per Passaro, bella vittoria in finale su Musetti

Ecco le altre volte in cui Novak Djokovic ha giocato la settimana prima di uno Slam

Roma è quindi un posto molto speciale per me" ha ammesso il 27enne. "È una settimana molto molto speciale" ha inoltre aggiunto nell'intervista ai microfoni di Atp Tour. Sul suo avversario nell'atto conclusivo della manifestazione ha dichiarato: "Sta giocando alla grande e lo si vede dai giocatori che ha battuto qui.

Questa volta non ha dovuto battere un colosso come Novak Djokovic ma un sorprendente cileno Nicolas Jarry, alla sua prima finale Masters 1000 della carriera. Nel corso della premiazione, quando si è trattato di dover prendere la parola, Sascha si è presentato così al pubblico del Foro Italico che lo ha sostenuto tantissimo, specialmente nelle ultime battaglie: "Ciao a tutti, il mio nome è Jannik" ha scherzato così il nativo di Amburgo con i tifosi italiani.

È il primo successo pesante dopo il bruttissimo infortunio alla caviglia che gli appassionati difficilmente potranno non ricordare al Roland Garros del 2022, durante la semifinale contro Rafael Nadal. A distanza di due anni Alexander Zverev è tornato a trionfare in un appuntamento importante del circuito Atp: il tedesco si è laureato nuovo campione degli Internazionali d'Italia, bissando l'affermazione aveva conquistato ben 7 stagioni fa.

