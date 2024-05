Partite sospese a Roma, attivisti entrano in campo per protestare: IL VIDEO

Partite sospese sul Pietrangeli e sul Campo 12 a causa delle proteste di quello che potrebbe essere un gruppo di ambientalisti. Nel primo caso, un uomo e una donna con indosso giubbotti catarifrangenti hanno fatto invasione sul rettangolo di gioco durante l'incontro tra Madison Keys e Sorana Cirstea lanciando coriandoli, spargendo delle vernice e interrompendo, quindi, la sfida che è attualmente ancora sospesa.

Lo stesso sarebbe avvenuto sul Campo 12 con dinamiche ancora da accertare. A rendere la situazione ancora ferma è la presenza di altre due attivisti sugli spalti che si sono cementati il piede sul marmo dei gradoni.

Stando alle ultime notizie dovrebbe trattarsi del gruppo di attivista per il clima denominato "Ultima Generazione" , già in azione a Roma nelle ultime ore per manifestare e protestare.

Due proteste iniziate in contemporanea e che hanno creato qualche difficoltà sia agli atleti che ai numerosi spettatori presenti al Foro Italico. Le partite dovrebbero comunque riprendere a breve grazie al lavoro della sicurezza.

