Un tifoso speciale per Lazio-Empoli: Tommy Paul premiato all'Olimpico

Ultime giornate di campionato di Serie A e la Lazio di Igor Tudor è al lavoro per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il sogno è la Champions ma si preannuncia un'impresa tutt'altro che semplice, servono un paio di incastri mentre è più semplice raggiungere la qualificazione per l'Europa League, ormai sempre più vicina.

Nell'ultimo turno di campionato la Lazio ha battuto all'orario di pranzo l'Empoli con un secco 2 a 0, decidono due reti, entrambe nel finale di tempo, di Patric e di Matias Vecino che ha fatto esultare i tifosi. Nel corso della gara l'Empoli si è reso pericoloso ma il portiere greco Mandas ha respinto l'assalto dei toscani.

Bella giornata ieri e c'era anche un ospite di eccezione per l'occasione, il tennista americano Tommy Paul. Questi, come il suo connazionale Reilly Opelka, ha più volte recentemente testimoniato il suo tifo per la Lazio.

Una curiosità, un tifo (a volte coniato da sfottò alla Roma) che non è passato inosservato e la Lazio lo ha voluto premiare con la maglia e una targa. Sia la Lazio che Tommy Paul hanno pubblicato sui social il video di questo piacevole incontro: Paul è tra i protagonisti agli Internazionali di Roma, parliamo di un tennista in costante ascesa e ora abbiamo conosciuto la sua passione per il calcio e per la Lazio, il tennista a stelle e strisce affronterà il tedesco Koepfer nel pomeriggio.

L'americano è avanti 2 a 1 nei precedenti, ma Koepfer ha vinto l'unico scontro sulla terra battuta, sebbene nel lontano 2017. Ora scenderà di nuovo in campo, ecco il video pubblicato dalla Lazio: