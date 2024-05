"Forza Juve": Korda batte Flavio Cobolli e fa infuriare il pubblico di Roma

Nulla da fare per Flavio Cobolli. Si ferma al secondo turno il suo cammino agli Internazionali Bnl d’Italia. A fermarlo Sebastian Korda, che lo ha sconfitto con il punteggio di 7-6 4-6 6-4. Il match ha regalato tante emozioni grazie ai due tennisti che hanno dato vita ad un duello combattutissimo.

La cornice del pubblico del Foro Italico si è fatta sentire, sostenendo calorosamente il ragazzo di casa. Questa spinta incessante dagli spalti è sfociata in alcuni frangenti anche in atteggiamenti poco rispettosi nei confronti di Korda, che però ha mantenuto un comportamento esemplare per tutto l’arco della partita.

Nel finale di match, quando dopo una lunga battaglia ha concretizzato il match point si è lasciato andare ad una provocazione nei confronti del pubblico. Si è diretto verso i sostenitori azzurri e gli ha dedicato prima un bacio e poi un saluto con il gesto della mano.

Korda ha poi svelato in seguito in un post sui social il motivo del suo nervosismo. Alcune frasi inappropriate nei confronti della ragazza, che a sua detta lo hanno motivato a portare a casa la vittoria.

Shoutout to the fans behind me for talking inappropriately about my girlfriend, family and team for 2.5hrs.

Thank you for the extra motivation 🙏💪



Still love yall🇮🇹❤️ https://t.co/sJxT2KmsT1 — Sebastian Korda (@SebiKorda) May 10, 2024