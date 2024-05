Atp Roma - Karatsev dà spettacolo: tweener vincente sul match point

Rafael Nadal: "È arrivato il momento in cui devo spingermi al limite e dare tutto"

Caos Evans vs Fognini a Roma: Daniel come Sinner, ma esplode la furia

Pubblico incredulo e lo stesso McDonald sorpreso dinanzi a un colpo che ha strappato applausi a scena aperta. Rivediamo quello che si candida ad essere senza dubbio uno dei punti del torneo, specialmente per il momento in cui Karatsev ha firmato il punto:

L'ultimo game ha regalato inoltre tante emozioni con Karatsev che serviva per il match, ha annullato due palle break ed ha chiuso la sfida nel migliore dei modi, realizzando uno straordinario tweener vincente per firmare il match point.

Un tennista di livello ma che sicuramente non offre il miglior tennis su questa superficie e il particolare russo può andare quindi avanti. Due ore e trenta minuti esatti di gioco, l'americano passa avanti e vince il primo set ma Karatsev non demorde e nonostante il recente match difficile riesce a ribaltarla.

Oggi sarà il turno di Novak Djokovic, al debutto su un torneo che spesso lo ha reso grande e il numero uno al mondo è ancora a caccia del primo titolo stagionale. Nella serata di ieri il programma è stato scombussolato nuovamente dalla pioggia, ma ha messo in mostra comunque ottimi match.

Mancano alcuni big a questi Masters 1000 di Roma, ma gli Internazionali d'Italia continuano a regalare spettacolo. Nella giornata di ieri abbiamo visto sfide emozionanti come quelle con Rafael Nadal e Fabio Fognini, vincenti entrambi con qualche difficoltà ma non solo.

