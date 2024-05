Caos Evans vs Fognini a Roma: Daniel come Sinner, ma esplode la furia

Nella tarda serata di ieri è andato in scena uno dei match più interessanti tra il nostro Fabio Fognini e Daniel Evans. Bella sfida, molto combattuta con il tennista ligure che ha vinto dopo una vera e propria battaglia in tre combattuti set, guadagnandosi il pass per il prossimo turno (che disputerà, pioggia permettendo, nella serata odierna).

Durante il match vi è stato però un caso molto simile alla vicenda tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, un presunto grave errore del giudice di sedia Lahyani che ha sicuramente condizionato il match. Sul 3 a 1 per Fognini nel terzo e decisivo set il tennista britannico ha avuto una palla break.

Buon servizio e schiaffo al volo di Fabio che manda incredibilmente a lato o almeno così sembra di primo impatto e anche agli occhi di un incredulo Evans con Lahyani che concede invece il punto. Tante polemiche visto anche l'assenza del falco e la palla che sembrava fuori alla vista di Evans viene invece considerata buona dalla terna arbitrale e si và avanti sul 40-40.

Rivedendo il replay fornito dalla regia il colpo sembra effettivamente fuori, un errore molto importante ai fini della partita che Fognini fortunatamente ha portato a casa sul risultato di 6-2. In quell'occasione Fognini ha comunque subito il break ma l'errore ha causato tensione e frustrazione nell'avversario, chiaramente innervosito da tutto ciò.

Da notare la differente reazione tra Evans qui e quella di Monte-Carlo di Jannik Sinner: il tennista azzurro lasciò correre senza batter ciglio mentre il britannico scatenato si è infuriato con il giudice di sedia e ha urlato a più riprese.

Un grave errore in quel di Roma, stavolta però favorevole ai colori azzurri. O almeno così sembra. Ecco il video del contestato punto: