Atp Madrid - Moutet show: beve il caffè da un fan, dà spettacolo ma perde dopo 4 ore

La copertina di giornata al Mutua Madrid Open se la sono presa alla fine Corentin Moutet e Juncheng Shang, che hanno battaglia per quattro ore sul campo 4 nella serata di mercoledì. Una partita incredibile ed epica quella disputata dai due giocatori, che non si sono di certo risparmiati e hanno divertito i fan a suon di colpi spettacolari (e non solo): è successo praticamente di tutto nel corso della sfida, con protagonista assoluto il tennista francese.

Il 25enne si è confermato un atleta imprevedibile ma anche in questa occasione si è reso responsabile di alcune polemiche con giudice di sedia e supervisore Atp, che hanno sicuramente animato il match. Inoltre, il transalpino ha saputo annullare nel set decisivo ben 5 match point, diversi in modo meraviglioso e fortunato (deviazione del nastro con la pallina che è finita nel campo del suo avversario), prima di arrendersi nel tie-break per 12-10.

Sono due le scene diventate virali che hanno più sorpreso i tifosi. Moutet, durante un cambio di campo, si è preso e ha bevuto un caffè da uno spettatore. Ecco il video reso pubblico immediatamente sui social dagli appassionati.

Not moutet getting a coffee from someone in the crowd while also asking for the supervisor to remove someone from the crowd … pic.twitter.com/h4lbt0FEBX — Emily 🩷 (@EmNewpsie) April 24, 2024