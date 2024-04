Fabio Fognini ha rischiato la squalifica a Oeiras: ecco cosa è successo [VIDEO]

Fabio Fognini ha rischiato di essere squalificato dal Challenger 125 di Oeiras in Portogallo nel quale è la testa di serie numero 1. Il giocatore ligure impegnato nel primo turno contro il belga Joris De Loore al termine del primo set perduto col punteggio di 6-4 dopo avere sbagliato un dritto ha lanciato una palla in aria che è arrivata fino alla tribuna presidenziale.

Dopo aver perso il set il giocatore ligure ha colpito la palla con la racchetta, come di solito si usa per festeggiare una vittoria. Ma la pallina di Fognini non è andata troppo lontano da persone presenti sulle tribune.

Se avesse colpito qualcuno sarebbe scattata la squalifica e la conclusione anticipata immediata della partita.

Per sua fortuna la palla scagliata in aria non ha colpito in maniera diretta nessuno e quindi il giocatore italiano ha evitato per poco la squalifica.

Fabio Fognini poi ha vinto la partita e sfiderà Napolitano

Fognini si è prontamente scusato con le persone presenti, alzando le mani a più riprese, anche sorridendo. Ha ricevuto solamente un warning dal giudice di sedia.

Poi ha rimontato il giocatore belga e ha finito per vincere la partita col punteggio di 4-6 6-4 6-4. Adesso negli ottavi del Challenger portoghese Fognini affronterà in un derby tutto italiano Stefano Napolitano. Ecco il video del lancio della palla di Fognini:

Il giornalista portoghese Josè Morgado presente sul post, su X ha scritto il seguente post: "Fognini è appena sfuggito dalla squalifica per centimetri dopo aver perso il primo set contro De Loore al suo debutto all'Un palla dopo il set point ha mancato di poco la testa del presidente della Federazione portoghese.