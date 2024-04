Atp Barcellona - Andrey Rublev perde e distrugge la racchetta dopo il match point

La crisi di risultati di Andrey Rublev non si è interrotta all'Atp 500 di Barcellona. Anzi, si è prolungata ed è diventata ancora più preoccupante. Il tennista russo, a secco di vittorie dal torneo di Indian Wells (oltre un mese fa), ha rimediato un altro stop all'esordio stavolta contro lo statunitense Brandon Nakashima.

Anche in questa occasione il moscovita non ha preso per niente bene la sconfitta sulla terra rossa spagnola, sfogandosi contro la sua racchetta esattamente dopo il match point: infatti, il giocatore 26enne l'ha distrutta completamente dopo aver perso definitivamente la sfida, dirigendosi a seguire a rete per salutare il suo avversario.

Ecco il video di quanto accaduto, diffuso da Tennis Tv sui suoi canali social.

Nakashima shines ✨@b_nakashima records a second Top-10 victory of his career as he defeats Rublev 6-4 7-6! #BCNOpenBS pic.twitter.com/vu8Lcz2i4j — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2024

Non è assolutamente un gran momento per Andrey Rublev, che ha accumulato una serie di 4 sconfitte consecutive (le ultime tre alla prima partita del torneo a cui ha preso parte).

Dopo il Sunshine Double chiuso in modo deludente e al di sotto delle aspettative, il russo non si è riscattato sulla superficie più lenta. A Monte-Carlo, manifestazione in cui difendeva il titolo conquistato lo scorso anno, si è fatto sorprendere al debutto dall'australiano Alexei Popyrin.

Lo stesso è ora successo in Spagna con Nakashima, che si è imposto col punteggio di 6-4, 7-6. Nel ranking Atp Rublev ha per ora contenuto il periodo no: attualmente resta in top 10 ma con un margine di appena 200 punti sui diretti avversari. L'occasione per riprendersi sarà rappresentata dal Master 1000 di Madrid.