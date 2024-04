Atp Barcellona - Infortunio alla caviglia per Arthur Cazaux: la caduta è bruttissima

È un lunedì condizionato e non poco dagli infortuni in campo. Sulla terra rossa di Barcellona Arthur Cazaux è stato protagonista di una bruttissima caduta che lo ha costretto ad abbandonare il match e, di conseguenza, il torneo.

Il giocatore francese, di scena sulla pista Andres Gimeno contro l'italiano Matteo Arnaldi, si è infortunato alla caviglia nel corso di uno scambio: dopo diverse ottime difese sugli attacchi dell'azzurro, il transalpino ha cercato di recuperare anche una volée senza successo.

Nel momento di fermarsi, il tennista 21enne è inciampato praticamente sulla riga di fondo campo ed è rovinosamente finito al suolo. Già dai primi secondi si è compreso che l'entità del problema fosse importante e non di poco conto.

Ecco il video della paurosa caduta che ha sorpreso gli appassionati.

Cazaux retires again but this time with an ankle injury…



Gotta feel for the kid 😔 pic.twitter.com/2kTvyucxF0 — TC (@TheTennisCapper) April 15, 2024