Atp Monte-Carlo - Holger Rune provoca, il pubblica fischia: il gesto del danese

Alcuni comportamenti di Holger Rune, durante il match con Jannik Sinner, non sono stati particolarmente amati dalla maggior parte del pubblico presente sugli spalti di Monte-Carlo. Il tennista danese ha provato a dare una svolta alla sua partita nel momento cruciale del secondo set, provocando gli spettatori e bloccando addirittura la sfida quando era sotto 0-30 sul 5-5.

Il 20enne ha preso prima un time violation dal giudice di sedia per non aver servito in tempo e fatto scadere i 25 secondi di tempo a disposizione: poi, ai primi rumori, ha fatto un gesto con le mani verso tutto il pubblico per cercare di farli smettere di parlare.

A quel punto, l'arbitro ha inflitto anche un warning al giocatore, che non ha accettato la decisione e si è diretto verso di lui.

Il gioco si è così fermato (era il reale intento di Rune, in difficoltà in un game decisivo per sperare nella rimonta?) e Holger si è addirittura seduto in panchina, richiedendo l'intervento di un supervisore Atp.

Solo dopo qualche minuto, il danese ha ripreso la via della linea di fondo campo per tornare a servire e proseguire il match. I vari episodi sono alla fine serviti al danese per vincere il gioco, togliendo di fatto un po' il tempo all'altoatesino, e salire momentaneamente sul 6-5.

Dopo il tie-break conquistato, Holger Rune si è nuovamente ripetuto con il gesto effettuato in precedenza per stuzzicare ulteriormente la platea.

Con questo clima è avvenuto un tesissimo e combattuto terzo set: Sinner ha saputo imporsi per 6-3, imparando un po' dagli errori commessi proprio lo scorso anno.