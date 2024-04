Atp Monte-Carlo - Daniil Medvedev perde la testa: litiga con l'arbitro e non solo

Seconda partita sulla terra rossa, secondo 'atteso' show. Nell'edizione 2024 di Monte-Carlo Daniil Medvedev sarà ricordato soprattutto per i litigi avuti con i giudici di sedia. Nel derby tutto russo con Karen Khachanov è toccato a Carlos Bernardes tenere a bada i nervi del moscovita numero 4 del mondo, che ha perso la testa proprio nel momento cruciale del secondo set, consentendo di fatto all'avversario di chiudere la pratica e accedere ai quarti di finale.

Daniil ha contestato una palla al limite giudicata buona da parte dell'arbitro, che ha portato a palla break il rivale. A seguire, il 28enne ha commesso un sanguinoso doppio fallo e, per sfogarsi, ha lanciato come un frisbee la racchetta, per fortuna non colpendo nessuno.

Vamos a resumir el show de hoy de Medvedev🐐:

Primero, empezamos con un lanzamiento básico de frisbee🥏 pic.twitter.com/TMTEAQp3qU — Aarón (@aaronlpz14) April 11, 2024

Durante il cambio di campo ha cominciato un diverbio con Bernardes, che aveva chiamato per lui il fisioterapista ma a quanto pare non lo aveva richiesto.

La sua reazione è stata feroce, prima di lamentarsi della situazione e del punto precedente con un supervisore Atp.

Continuamos con una bronca simple hacia el trencilla:

👉🏻Muy elegante el ruso que, antes de empezar la esquizofrenia, le pide perdón al fisio tipo “tú, mileurista, perdón por lo que voy a hacer ahora”



👎🏻El pobre Carlos había llamado al fisio por si acaso, pero no tocaba. pic.twitter.com/oTCxXHL6Pm — Aarón (@aaronlpz14) April 11, 2024

Después, turno de cagarse en la puta madre del juez de línea. Traducción📝

“El juez ese, el gafotas, que no debería de tener gafas porque no ve una mierda; tampoco debería ser árbitro”



Poesía. pic.twitter.com/dyy16CmmAY — Aarón (@aaronlpz14) April 11, 2024

Ahora viene el momento prime de Medvedev.

Carlos (el de los cojones largos) decide ponerle un point penalty.



¿Reacción de Medvedev? Encararse como si fuese el puñetero Sergio Ramos. pic.twitter.com/qZUNtDPjSe — Aarón (@aaronlpz14) April 11, 2024

Al termine, Bernardes ha voluto penalizzare il russo con un penalty point e Medvedev ovviamente non l'ha presa bene.