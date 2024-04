Jannik Sinner alle Iene: l'azzurro partecipa, ma tanti notano un dettaglio

Tra poche ore farà il suo debutto nel Masters 1000 di Monte-Carlo, Jannik Sinner difende il suo secondo posto e necessita di fare punti per evitare il sorpasso di Carlos Alcaraz, nonostante lo spagnolo non partecipi a questo torneo.

Quest'oggi affronterà il tennista americano Sebastian Korda, entrambi sono specialisti sul cemento e meno sulla terra e nonostante tutto Jannik parte favorito. Nella serata di ieri però non è passata inosservata la vicenda relativa a Jannik Sinner e la trasmissione delle Iene.

Inizialmente era uscito sul web un video dove Jannik sembrava rifiutare quell'incontro, ma alla fine al termine dell'allenamento l'azzurro non si nasconde e partecipa a una gara di ping pong contro quelli delle Iene. Dopo aver cominciato in maniera semplice addirittura quelli della trasmissione propongono all'azzurro di giocare a ping pong con lo scopettino e lui accetta.

Non è nella versione più felice ed anzi sembra quasi infastidito ma Sinner, diremmo per gentilezza, accetta di partecipare all'insoluto video. Un video che sta generando tra l'altro numerose critiche sul web, per alcuni è stata quasi una mancanza di rispetto della trasmissione nei confronti del numero uno italiano e attuale numero due al mondo.

Va detto che Sinner più volte ha lasciato intendere di non gradire queste cose, basta ricordare il recente rifiuto (sempre in maniera molto gentile) a partecipare al Festival di Sanremo. Jannik è concentrato solo sul tennis e preferisce evitare qualsiasi distrazione, che sia Le Iene, Sanremo o qualsiasi altra situazione.

Ecco il video con Sinner protagonista: