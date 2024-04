Atp Estoril - Una decisione dell'arbitro fa discutere: scoppia la polemica sui social

Ha quasi del clamoroso quello che è accaduto nel corso del match fra Nuno Borges e Cristian Garin all'Atp 250 di Estoril. Un errore piuttosto importante del giudice di sedia ha scatenato le polemiche in campo e sui social, la cui vicenda è subito circolata e diventata in poco tempo virale.

Il giocatore cileno ha dovuto servire per fronteggiare una terza opportunità di break a disposizione del portoghese, già sotto di un set nella partita. Dopo la battuta, Garin ha colpito un dritto molto profondo vicino alla riga (chiaramente buono) e il suo avversario si è riuscito a difendere in qualche modo.

A quel punto qualcuno dal pubblico ha urlato 'out' e indotto Borges a fermarsi. Il cileno ha proseguito lo scambio e ha mandato in corridoio il successivo dritto. Garin ha provato a spiegarsi subito con l'arbitro, facendo comprendere di essere stato disturbato.

E la decisione del giudice di sedia è stata quella di assegnargli il punto, che ha così riportato il punteggio in parità (40-40). A seguito di questa scelta incomprensibile, è stato Borges ad avvicinarsi all'arbitro per chiedere precisazioni su questa decisione.

Le proteste del 27enne però, anche a seguito dell'intervento di un supervisore, non sono servite a nulla e il '15' è rimasto assegnato al cileno.

We had A LOT of drama earlier in this second set.



Here you have the entire situation… pic.twitter.com/VwWZitmzwG — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 5, 2024