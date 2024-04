Jannik Sinner protagonista ad Ospitaletti: il curioso video è virale

È l'uomo del momento per il tennis italiano e ogni cosa che lo riguarda fa parecchio rumore. Il numero due al mondo Jannik Sinner fa sempre parlare, il tennista azzurro dopo aver vinto al Miami Open e pronto per cominciare sulla terra battuta dove - nonostante non abbia mai brillato - resta tra i favoriti, si comincia lunedì dove Jannik sarà la testa di serie numero due al Masters 1000 di Montecarlo, unico torneo dove nel 2023 ha fatto bene su terra battuta e dove raggiungese le semifinali.

In queste ore Jannik è stato protagonista però per un altro curioso episodio. Il talento azzurro ha preso parte, nel riserbo generale, ad un video pubblicitario (per alcuni quasi documentario) con la Gucci, uno dei suoi sponsor più importanti.

L'evento si è tenuto ad Ospitaletti, piccolissimo comune in Liguria. Nonostante il riserbo è emerso qualche piccolo video sul web che vede Jannik in curiosi quanto insoliti abiti, nel video ci sono diversi fotografi ma non si conosce ancora molto a riguardo con la Gucci che terrebbe la maggior segretezza possibile.

Ecco il video con il campione altoatesino protagonista:

📍Ospedaletti 🇮🇹



Gucci Chapter II ⏳️



Via Sanremonews pic.twitter.com/6sgoKy1gEr — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) April 3, 2024

I primi a pubblicare questo video sono colleghi di SanremoNews e c'è tanta curiosità sull'evento.

Sinner intanto lavora sul campo, l'obiettivo è conservare il secondo posto, fare una buona stagione su terra battuta e magari con qualche exploit creare grattacapi al numero uno al mondo Novak Djokovic, al momento in salda prima posizione.

Nole, a meno di clamorosi colpi di scena, non ha molti punti da difendere fino a Parigi e fino al Roland Garros dovrebbe mantenere il primato.