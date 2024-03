Atp Miami - Grigor Dimitrov come Roger Federer: la volée lascia Alcaraz di sasso

© Fair use

È il punto della giornata, che sottolinea la prestazione sontuosa mostrata da Grigor Dimitrov nella partita forse più complicata del torneo. Il tennista bulgaro ha sorpreso Carlos Alcaraz e lo ha costretto ad alzare bandiera bianca: lo spagnolo non ha saputo reagire e rispondere alla furia del 32enne nel corso della sfida, abbandonando ai quarti di finale la competizione e il sogno di conquistare il Sunshine Double.

Secondo Tennis Tv, una magica volée del nativo di Haskovo è lo scambio più bello del giovedì in Florida. Servizio potente a uscire e dritto dall'altra parte del campo per muovere l'iberico: con questa tattica Dimitrov ha preso poi la via della rete, subendo un tentativo di passante di dritto velenoso da parte del rivale.

A quel punto Grigor ha messo in mostra tutta la sua eleganza, con una volée che ha lasciato di sasso Carlitos (sportivo ad applaudire il gran colpo dell'avversario).

Il bulgaro ha ricordato, a tanti fan che hanno assistito o visto da uno schermo il match, proprio il campione svizzero Roger Federer.

Non sono poche le similitudini tra il gioco davvero di alto livello offerto da Dimitrov e quello celebre del 20 volte vincitore Slam: la stessa volée, eletta come 'Shot of the day', sembra ispirare a Re Roger. Ecco il match point del confronto e l'esultanza finale di Grigor per l'importantissimo successo raggiunto.