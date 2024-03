Atp Miami - Sinner incanta con il punto del torneo: applausi a scena aperta

© Screenshot Twitter

Jannik Sinner raggiunge per la terza volta in carriera le semifinali al Masters 1000 di Miami, la settima semifinale a livello 1000 e continua a macinare ottimi risultati. Contro un avversario comunque scomodo come il ceco Machac Jannik regola la sfida senza particolari patemi e chiude con il risultato secco di 6-4;6-2.

20 vittorie su 21 sfide stagionali e un rendimento impressionante per il numero tre al mondo che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi. Ora per lui occhio al possibile rematch della finale degli Australian Open contro Medvedev anche se il russo deve prima battere il suo avversario, il cileno Nicolas Jarry.

Nel corso del match Sinner ha strappato applausi per alcuni punti impressionanti, Jannik è apparso meglio rispetto alle ultime uscite ed ora avrà anche un giorno di riposo per recuperare energie e farsi trovare al meglio contro Medvedev o eventualmente Jarry.

La sfida contro Medvedev si preannuncia comunque durissima, il russo ha grande voglia di vendicare ciò che è accaduto a Melbourne e in caso di vittoria sul cileno darà tutto per sorprendere Jannik; tutti però sognano l'impresa e sognano la finale tanto attesa e rematch di Indian Wells contro Carlos Alcaraz, una rivalità che sta nascendo e che tutti vedono come erede della Fedal e siamo solo all'inizio.

Uno dei punti più belli è sicuramente quello che ha visto Jannik difendere come un forsennato contro un pur ottimo Machac e ha chiuso con un clamoroso passante di rovescio che ha lasciato sbalorditi tutto il pubblico.

Insomma Sinner fa sognare e ancora una volta regala spettacolo con il video del torneo, rivediamolo insieme: