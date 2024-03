Atp Miami - Polemica O'Connell-Damm, il prossimo avversario di Sinner esplode

Il tennista australiano non ha gradito il gesto dell'avversario

© screenshot Twitter

Si stanno disputando in questi minuti alcuni match validi per i sedicesimi del Masters 1000 di Miami, l'obiettivo è completare il turno per questa notte (pioggia permettendo) e definire così gli Ottavi di finale.

Stasera si completerà la parte alta mentre domani si riparte e uno dei match più attesi del programma di domani è sicuramente il match tra il numero tre al mondo Jannik Sinner e l'australiano O'Connell, che, tra l'altro, ha vinto l'unico precedente disputato (nel lontano 2021).

Ora per Sinner il tabellone non è impossibile, l'azzurro ha buone possibilità di raggiungere la semifinale e sfidare nuovamente il tennista russo Daniil Medvedev, possibile rematch della finale degli Australian Open.

Prima ci sarà O'Connell, reduce finora da un buon torneo ma protagonista di un particolare episodio avvenuto nel corso del match e che ha destato particolare scalpore nelle ultime ore. Sinner ha faticato più del previsto ribaltando la sfida in tre set contro l'olandese Griekspoor mentre O'Connell ha vinto la sfida con due tiebreak battendo il giovane americano Damm.

I due sono stati protagonisti nel corso del match di un violento scontro verbale con il tennista O'Connell che ha attaccato l'avversario reo di aver parlato prima e dopo la sua prima di servizio, cosa che ha letteralmente fatto infuriare l'australiano.

Ecco il video con O'Connell, ricordiamo il prossimo avversario di Jannik Sinner, altamente infastidito per tutto l'accaduto e con Mann che ha invece ha difeso il proprio operato.