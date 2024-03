Lo spettacolare allenamento di Gael Monfils e Alexander Bublik: il video

© Twitter Fair use

In questi giorni in cui a Miami la pioggia ha fatto da padrona, il Master 1000 che si disputa in Florida ha subito importanti ritardi nel programma, con tante partite saltate che saranno recuperate nei prossimi giorni. In uno dei rari momenti in cui il maltempo è cessato, gli organizzatori hanno sfruttato la tregua per far disputare alcune partite, tra le quali il derby azzurro tra Andrea Vavassori e Jannik Sinner, prontamente interrotte dopo circa una mezz’oretta.

C’è stato qualcuno poi che ha voluto approfittare del miglioramento delle condizioni meteo per divertirsi in maniera particolare. In un video pubblicato da Tennis TV, Gael Monfils e Alexander Bublik, tra i più estrosi tennisti del circuito, si sono esibiti in un curioso allenamento a metà campo che ricorda un po' il ping pong.

Dopo la loro consueta seduta di allenamento, i due hanno scambiato a rete in maniera particolare, facendo rimbalzare la palla nella propria metà campo dopo aver colpito. Tra tweener, rincorse e salvataggi spettacolari, i due hanno intrattenuto gli spettatori presenti, i quali hanno dimostrato di apprezzare, applaudendo divertiti.

Il solito spettacolo fornito da due giocatori che non annoiano mai il pubblico quando scendono in campo.

Il tennista kazako sarà impegnato contro l’italiano Matteo Arnaldi al secondo turno, mentre l’avversario del 37enne transalpino sarà l’australiano Jordan Thompson.

Entrambi stanno vivendo un inizio di stagione abbastanza positivo: il francese ha raggiunto la semifinale all’Atp 250 di Doha, mentre Bublik ha già collezionato due finali sul cemento, una vinta a Montpellier contro Borna Coric e una persa un paio di settimane fa contro Ugo Humbert a Dubai.