I giocatori si travestono e diventano membri dello staff a Indian Wells: il video

Matteo Berrettini svela la causa del malore: ecco quando tornerà in campo

Tsitsipas: "Alcaraz e Sinner sono i migliori al mondo. Devo capire come batterli"

Atp Miami - Spavento per Matteo Berrettini: l'azzurro rischia di svenire in campo

Atp/Wta Miami: Rybakina vince in rimonta, Safiullin è l'avversario di Lorenzo Musetti

Atp/Wta Miami, Day 3: Tanta Italia in campo, ecco quando giocano Sinner e Vavassori

Atp Miami - La pioggia non dà tregua e l'intero programma è a rischio. Sinner aspetta

Carlos Alcaraz ha trionfato a Indian Wells per il secondo anno di fila e proverà a completare il Sunshine Double a MIami.

Alex de Minaur ha ricoperto il ruolo di parcheggiatore e aiutato gli spettatori a trovare il proprio posto per la macchina. Maria Sakkari ha invece offerto pop-corn e chiesto: "Guarderete il tennis maschile o femminile? Dovreste guardare Maria Sakkari , è davvero brava" .

Il russo, ancora una volta, è stato scambiato per Jannik Sinner e rivolgendosi ai social media manager dell'evento californiano ha detto: "Avete ottenuto il vostro content. Mi hanno chiamato Sinner" .

© Facebook BNP Paribas Open - Fair Use

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD