Atp Miami - Spavento per Matteo Berrettini: l'azzurro rischia di svenire in campo

Attimi di paura durante il match valido per l'accesso al secondo turno del Masters 1000 di Miami tra Matteo Berrettini e Andy Murray. Nella parte finale del secondo set, il tennista italiano ha accusato un principio di svenimento ma è riuscito a rimanere in piedi grazie all'ausilio della racchetta.

La giudice di sedia Aurélie Tourte ha subito lasciato la sua postazione per raggiungere Berrettini, che ha ovviamente richiesto l'intervento del medico e del fisioterapista.

L'azzurro si è seduto in panchina portandosi le mani alle tempie e chiudendo gli occhi per rilassarsi maggiormente per qualche minuto.

Dopo essersi misurato la pressione, Berrettini ha deciso di tornare a giocare regolarmente. Tra la fine del secondo e l'inizio del terzo set ne ha inoltre approfittato per trascorrere un po' di tempo negli spogliatoi.

Matteo Berrettini almost fell over as he was about to serve



Truly terrible to see this after everything he’s gone through with injuries.



The temperature is 76 degrees, not super for Miami.



Arthur Cazaux fainted earlier this week.



pic.twitter.com/HgS8Goz0e2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 20, 2024