Grande paura a Miami: Cazaux sviene all'improvviso, il francese costretto al ritiro

Tanta paura per l'accaduto in questi minuti

© screenshot Twitter

Tanto spavento in questi minuti al Miami Open. Nella giornata odierna si sono tenute le qualificazioni per il tabellone principale maschile, le sfide si sono tenute sotto un clima di grande caldo e negli ultimi minuti è accaduto qualcosa di incredibile.

Il tennista francese Cazaux è svenuto improvvisamente: il tennista attendeva il servizio dell'avversario quando improvvisamente si è accasciato al suolo tra lo sgomento generale. Paura tra i presenti e subito sono intervenuti per verificare la situazione.

Il tennista stava disputando il terzo set nel derby contro il connazionale Mayot, Cazaux guidava 2 a 1 il terzo set ma è stato costretto a ritirarsi dal match e di conseguenza a lasciare in anticipo il Miami Open. Cazaux è uno dei talenti più interessanti del tennis transalpino, ha solo 22 anni ma è già stabilmente in Top 100 e in tanti parlano di lui come di un tennista con grandi margini di crescita.

E pensare che il match si era messo piuttosto male per Cazaux, sotto di un set e un break con l'avversario che ha servito per il match per 5 a 4 nel secondo set ma ha perso tre giochi di fila e Cazaux aveva pareggiato i conti.

Una testimonianza del clima molto caldo a Miami, una situazione quasi surreale e c'è preoccupazione per le condizioni climatiche di questi giorni. Va specificato che non ci sono note ufficiali circa le condizioni di Cazaux e il motivo di questo suo improvviso svenimento ma in molti hanno parlato di questa motivazione.

Rivediamo questo incredibile video con anche il pubblico sconvolto per l'accaduto, il video è diventato manco a dirlo virale: