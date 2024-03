Atp Indian Wells - Alta tensione tra Medvedev e Rune: la reazione del russo

Non è mancato nulla nel match tra i due tennisti: l'ex numero uno non ha gradito un gesto del danese

© Fair Use

Questa notte si è giocato a Indian Wells l’ultimo quarto di finale per decretare il vincitore che andrà a sfidare Tommy Paul in semifinale. Qualche ora prima Carlos Alcaraz ha liquidato Alexander Zverev e si è regalato la sfida che tutti si auguravano, quella con Jannik Sinner.

Dall’altra parte del tabellone, Daniil Medvedev ha invece avuto la meglio su Holger Rune in un match che si è risolto in due set, ma ha dato molte emozioni agli spettatori in campo e in tv. Lo scontro tra i due come si poteva immaginare è stato molto equilibrato, con tanti punti lottati.

Non sono mancate ovviamente anche momenti di tensione, nei quali i due tennisti si sono lasciati andare a reazioni che hanno generato vere e proprie scintille, fortunatamente poi rientrate. In particolar modo all’inizio del secondo set il danese ha colpito bruscamente Medvedev appostato a rete.

Il russo non l’ha presa benissimo e ha chiesto spiegazioni, non ottenendo risposte. Il nativo di mosca si è legato al dito il mancato chiarimento di Rune, e lo ha puntato come a dire: “Ti tengo d’occhio”.

Grazie poi all’ausilio dell’arbitro i due si sono chiariti a rete ed hanno chiuso la faccenda facendosi una risata.

Medvedev 'perdona' il danese

Il russo più tardi in conferenza ha confermato che era tutto rientrato: “È stato un malinteso, ormai viviamo in un mondo dove ci sono i social media ovunque e magari un nostro piccolo scontro resterà lì per 10 anni mentre nessuno si ricorderà i nostri grandi punti.

È una cosa di campo e finisce subito, lui aveva chiesto scusa ma io non l'ho visto. Nulla contro di lui, alla fine lui ha usato questa tattica che era anche buona ma io mi ero arrabbiato perché non avevo visto le sue scuse, sono cose che succedono e mi sono anche scusato per una reazione forse eccessiva". ha concluso.