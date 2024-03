Renzo Olivo prende a calci la sedia dell'arbitro, squalificato da Santiago: il video

© Via Atp Challenger TV - Fair Use

Non si è ancora spenta l'eco per la squalifica di Andrey Rublev che è stato allontanato dal recente torneo di Dubai durante la semifinale contro Alexander Bublik per avere detto qualche parolina fuori luogo ai giudici di linea che arriva un'altra squalifica nel mondo del tennis.

Questa volta il fatto non è avvenuto in uno dei più importanti tornei del circuito come era Dubai ma la sostanza non cambia. Stiamo parlando del torneo Challenger di Santiago del Cile. Sulla terra battuta sudamericana continua una serie di appuntamenti per gli specialisti del rosso.

Il fattaccio è avvenuto durante la partita di primo turno che vedeva opposto il brasiliano Orlando Luz al giocatore argentino Renzo Olivo.

Renzo Olivo contesta pesantemente la chiamata arbitrale

Il punteggio era di 6-3 1-1 per Luz.

Nel game di servizio di Renzo Olivo c'è una palla break per Luz che lo porterebbe in vantaggio di un break anche nella seconda frazione di gioco. Olivo decide di seguire il servizio a rete ma nel corso dello scambio il giudice di sedia ferma il punto sostenendo che l'argentino avesse toccato la rete.

Olivo incredulo prima ha lanciato la racchetta a terra, poi a lungo si è messo le mani nei capelli non ritenendo possibile quel tipo di chiamata e poi è andato su tutte le furie. Olivo ha iniziato ad insultare l'arbitro, rivolgendosi e parlando con il suo angolo.

Prima dell'atto finale che ha portato alla squalifica. Quando sembrava tutto essere rientrato alla normalità, Olivo nell'avvicinarsi alla sua panchina per il cambio di campo ha lanciato la racchetta verso quella zona e poi si è avvicinato alla sedia dell'arbitro che ha preso a calci.

Il giocatore argentino ha bucato la struttura e a questo punto la decisione del giudice di sedia è stata inevitabile. L'arbitro, coadiuvato con il supervisor, ha provveduto alla squalifica del giocatore. Proprio come accaduto pochi giorni fa a Rublev a Dubai.

Ecco il video dell'accaduto a Santiago.