Atp Indian Wells - Grigor Dimitrov magnifico: cade, si rialza e vince il punto

Esordio positivo per Grigor Dimitrov al Master 1000 di Indian Wells. Il tennista bulgaro non si è fatto sorprendere nella partita di secondo turno in California contro il francese Alexandre Muller, sconfitto in due set senza troppe difficoltà.

Il 32enne si è reso protagonista di uno splendido punto durante la partita: dopo il servizio e un bel dritto per aprirsi il campo e mettere alle strette l'avversario, il nativo di Haskovo è scivolato mentre scendeva a rete.

Dimitrov, in qualche modo, è riuscito a mandare la palla dall'altra parte e a rialzarsi. Poi ha difeso molto bene e chiuso con una volée, aiutato anche da una deviazione del nastro che gli ha consentito di piazzare il vincente.

Diversi gli applausi dei tifosi sugli spalti, che hanno apprezzato lo scambio conquistato dal bulgaro. Ecco il video diffuso sui social network da Tennis Tv.

“Shut the front door!” 🤯



Extraordinary @GrigorDimitrov from the ground and then the reaction off the netcord! #TennisParadise pic.twitter.com/os0oeyWNzG — Tennis TV (@TennisTV) March 9, 2024

Il prossimo avversario

Nel prossimo round Grigor sfiderà Adrian Mannarino, che ha battuto piuttosto nettamente il ceco Tomas Machac lasciandogli appena tre game (6-1, 6-2).

Il francese e il giocatore 32enne daranno vita a uno dei terzi turni più interessanti della competizione. Il numero 13 del mondo sta vivendo un bell'inizio di 2024, in cui ha già raggiunto il terzo round agli Australian Open, la finale a Marsiglia persa contro il transalpino Ugo Humbert e la semifinale all'Atp 500 di Rotterdam.

Il vincente di questa sfida dovrà vedersela con ogni probabilità col russo Daniil Medvedev, che prima dovrà eliminare Sebastian Korda.