Atp Marsiglia - Il gesto di Grigor Dimitrov emoziona tutti: il video

Grigor Dimitrov ha fatto il suo esordio al torneo ATP 250 di Marsiglia. Il bulgaro ha sconfitto nel match più interessante di giornata Sebastian Korda con il punteggio di 6-1, 7-6( 5) e conquistato i quarti di finale nell'evento francese.

Dimitrov ha dominato la prima frazione di gioco e lasciato un solo game al suo avversario, apparso davvero in grande difficoltà. La musica non è cambiata in apertura di secondo set: Dimitrov ha subito brekkato l'americano e guadagnato un importante vantaggio.

Korda si è improvvisamente svegliato e, sotto 3-4, siglato il contro break colpendo un delizioso vincente con il rovescio lungolinea. Nel tie-break, però, Korda ha ancora una volta tentennato perdendo quattro punti consecutivi dal 5-3.

Per guadagnare l'accesso alle semifinali del torneo di Marsiglia, Dimitrov dovrà superare la concorrenza di uno tra Jiri Lehecka e Arthur Rinderknech. Il ceco e il francese si stanno affrontando in questi minuti e sono ancora impegnati nel primo set.

Il bellissimo gesto di Grigor Dimitrov al torneo di Marsiglia: il video

Dimitrov si è reso protagonista di un bellissimo gesto al termine dell'incontro; un gesto che ha emozionato tutte le persone presenti sul Campo Centrale dell'Open 13 Provence e gli appassionati che hanno seguito il match da casa.

Il bulgaro ha voluto ringraziare personalmente un tifoso che lo ha sostenuto senza sosta dal primo all'ultimo scambio e lo ha raggiunto sugli spalti. Dimitrov ha regalato al suo fan un polsino e si è scattato diverse foto in sua compagnia.

