Atp Montpellier - Bublik dà spettacolo e batte Shapovalov annullando tre match point

Quasi 2 ore e mezza di partita, che ha regalato non poche sorprese e diversi colpi spettacolari. Il match fra Alexander Bublik e il rientrante Denis Shapovalov non ha di certo deluso le aspettative: i due si sono dati grande battaglia sul campo centrale dell'Atp 250 di Montpellier, divertendo anche il pubblico presente sugli spalti.

Alla fine, è stato il kazako a spuntarla in tre set dopo aver annullato anche 3 match point. Il primo parziale della sfida è stato piuttosto a senso unico: il canadese si è imposto per 6-1 grazie a due break in apertura.

Nel secondo c'è stata sicuramente più lotta. Lo certifica uno degli scambi più belli dell'incontro, in cui il 26enne ha neutralizzato la discesa a rete del suo avversario e lo ha 'punito' con un dritto vincente.

I due si sono spinti fino al tie-break, che è stato lunghissimo.

Shapovalov ha sprecato tre opportunità per chiudere definitivamente il confronto, mentre Bublik ha saputo alla fine aggiudicarsi il parziale al settimo set point a disposizione (14-12 il risultato del tie-break).

Da quel momento è sicuramente cambiata l'inerzia della partita, che ha preso sempre di più la via del kazako.

Della testa di serie numero 2 anche il punto del match, condiviso sui social da Tennis Tv.

Grazie proprio a un break in apertura, che gli ha consentito di salire sul 3-0, Alexander Bublik non ha lasciato più scampo al rivale e ha difeso il vantaggio fino al 6-3 finale, valso la qualificazione ai quarti di finale della competizione francese.