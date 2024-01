Jannik Sinner a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: l'abbraccio tra i due

Novak Djokovic resta al numero uno nel ranking: nuovo traguardo in cassaforte

Jannik Sinner su Sanremo: "Conoscendomi non ci andrei. Io devo giocare a tennis"

Medvedev distrutto dopo il ko con Jannik Sinner: "Per una settimana non... "

Jannik Sinner è arrivato in Italia dopo l'impresa compiuta a Melbourne: le immagini

Effetto Sinner, il Governo studia una soluzione per il tennis in chiaro

Non solo Jannik Sinner: le più grandi rimonte nell'Era Open in una finale

Novak Djokovic: "Non dimenticherò mai quello che è accaduto in Australia"

E di vincere. Grazie per l'esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all'Italia tutta". Ecco il video dell'incontro:

La Premier lo ha accolto con un semplice 'Grandissimo' e poi ha proseguito elogiando l'azzurro per la grande impresa compiuta. La Meloni ha postato il video dell'incontro sui social ed ha commentato con il seguente messaggio: "L'Italia che ci piace: capace di credere in se stessa e di reagire davanti alle sfide difficili.

Domani l'azzurro andrà con la squadra di Davis dal presidente Sergio Mattarella, sicuramente una settimana diversa dal solito per lui. Sinner è solo all'inizio e la Meloni gli ha mostrato il match point della vittoria contro l'azzurro.

Abbracci e sorrisi tra i due con la Meloni che ha sottolineato la grande emozione nel vedere la vittoria azzurra. Per Sinner questa è una settimana di impegni extra tennistici, l'azzurro ha dato forfait tra l'altro al torneo di Marsiglia e tornerà direttamente per l'Atp 500 di Rotterdam.

I tifosi e tutti gli appassionati si augurano che questo sia solo l'inizio ma intanto Jannik è molto impegnato in queste ore, dopo il ritorno di questa mattina dall'Australia. È virale in questi minuti il video del numero uno azzurro a Palazzo Chigi dove Jannik è andato a trovare l'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Con la vittoria di Melbourne Jannik Sinner ha fatto la storia del tennis e in generale dello sport italiano. Uno Slam in Italia mancava da quasi 50 anni ed è normale che ora tutte le luci dei riflettori siano puntate sul giovane talento azzurro.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD