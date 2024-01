Atp Adelaide - Alexander Bublik show: il kazako ruba e mangia una patatina da un fan

© Twitter TennisTv/fair use

Quando in campo c'è Alexander Bublik, il divertimento è sempre assicurato. Il tennista kazako ha regalato un grande show durante i quarti di finale dell'Atp 250 di Adelaide contro Lorenzo Musetti, che lo ha costretto a dare il massimo e a restare in campo per oltre due ore e mezza.

Nel terzo set il 26enne ha cercato di rincorrere e recuperare la pallina, non riuscendoci, ed è finito sugli spalti in prima fila vicino ad alcuni spettatori. Il giocatore ha subito notato la presenza di un pacchetto di patatine in mano a un fan e non ci ha pensato due volte nel 'rubare' e mangiarne una, prima di tornare sul campo da gioco.

Un'azione che ha fatto ridere particolarmente tutto il pubblico presente, soprattutto perché avvenuta nel bel mezzo della partita in un momento piuttosto importante. Ecco il video diffuso da Tennis Tv sui social sull'episodio accaduto nel torneo australiano.

Get the man a 🍺



Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis 😱 pic.twitter.com/7xHTjqagbr — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024

Esame Draper ora per Bublik

Sascha Bublik ha comunque rischiato grosso di abbandonare la manifestazione: dopo il primo parziale vinto per 6-3 il kazako ha subìto la rimonta dell'italiano, che si è riavvicinato e ha riaperto completamente i giochi aggiudicandosi il tie-break del secondo set.

Nel terzo il carrarino si è portato avanti di un break e, sul 5-4, ha avuto la possibilità di servire per approdare in semifinale. Da quell'istante l'azzurro si è smarrito, il numero 25 del mondo ha recuperato lo svantaggio e approfittato dei tanti errori nella fase decisiva della partita del suo avversario per conquistare il successo.

Bublik scenderà in campo venerdì, dalle ore 9 italiane, per affrontare il britannico Jack Draper. in palio un posto nella finale dell'Atp 250 di Adelaide.