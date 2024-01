United Cup - Adrian Mannarino si colpisce alla fronte con la racchetta e sanguina

Brutto colpo per il tennista francese durante il match contro Lorenzo Sonego

© Twitter TennisTv/fair use

Adrian Mannarino si è reso protagonista di un momento particolare durante il match di United Cup contro Lorenzo Sonego, che avrebbe indirizzato e non poco il confronto tra Italia e Francia. Il transalpino, al termine di un punto perso, non ha saputo trattenere la rabbia dentro di lui e si è sfogato colpendosi duramente alla fronte con la racchetta.

Un brutto colpo per il 35enne, che si è procurato un vistoso taglio e si è fatto subito medicare per evitare la fuoriuscita di altro sangue. La scena ha sorpreso e non poco i fan ed è stata riproposta sui social da Tennis Tv: ecco il video di quanto accaduto.

Sono ormai diversi i tennisti che, nelle circostanze più complicate da gestire a livello mentale nel corso di una partita, ricorrono ad autoinfliggersi un danno fisico.

L'esempio più lampante è Andrey Rublev, ormai noto anche per le sue racchettate sulle ginocchia. Mannarino ha fatto tornare un po' in mente l'episodio di cui si è reso protagonista nella carriera Mikhail Youzhny (ora coach), colpendosi proprio in fronte con la racchetta.

Vittoria contro l'Italia in United Cup

Nonostante il taglio, il numero 22 al mondo ha mostrato una prestazione solida e positiva contro il giocatore torinese e si è meritato la vittoria con un doppio 6-4. L'affermazione nella notte italiana di mercoledì 3 gennaio a Sydney ha consentito alla sua compagna di squadra Caroline Garcia di chiudere i conti nella sfida successiva con Jasmine Paolini e di qualificare definitivamente la Francia ai quarti di finale di United Cup.

Mannarino si ritroverà ora di fronte un avversario ancora più ostico come Casper Ruud, visto che la formazione transalpina sfiderà la Norvegia per guadagnarsi la semifinale della competizione.