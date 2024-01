Atp Brisbane - Rafael Nadal è tornato, che magia contro Thiem

© screenshot Tennis TV Twitter

Dopo una lunga e grande attesa il campione spagnolo Rafael Nadal è tornato in campo. Il tennista iberico, 22 volte vincitore di titoli del Grande Slam, è rientrato dopo una lunga attesa e sta giocando in questi minuti a Brisbane, primo Atp 250 australiano.

Subito impegno di lusso per Rafa che in questo primo turno sta affrontando un campione Slam come Dominic Thiem, anch'egli alla ricerca di se stesso. Dominic naviga ormai a ridosso della centesima posizione, fatica a rientrare al vertice ma vuole ancora competere.

Il primo set ha evidenziato un Nadal in buone condizioni di forma, sicuramente meglio di ciò che si aspettavano tutti i tifosi e gli addetti ai lavori. Un set, il primo, con il servizio al comando e con entrambi quasi sempre in controllo del proprio gioco.

Nadal è apparso in buona condizione ed ha regalato anche qualche perla al pubblico locale, estasiato per il rientro del proprio beniamino. Questo è uno dei punti del match con Rafa che ha lottato fino all'ultimo ed ha chiuso con il suo consueto dritto, tra i colpi principali del suo repertorio.

Ecco il video di questa magia:

WE'VE MISSED THIS!



Take it away, Rafa & Domi: pic.twitter.com/PLhl529v4n — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2024

Rafa ha vinto il primo set per 7-5 ottenendo il break decisivo nel dodicesimo game e sfruttando un grave errore sul set point di Thiem, un colpo out a campo aperto che ha spiazzato anche i fan in campo.

L'austriaco non e' in grandissima forma, lo ha dimostrato anche nelle qualificazioni, e ha provato a lottare ma commettendo qualche errore di troppo. Anche nel secondo set Rafa sta mostrando finora un ottimo tennis e sembra avanzare verso quella che sarebbe una straordinaria vittoria. Attualmente Rafa è avanti di un set e un break e anche sui social stanno elogiando la sua prestazione.